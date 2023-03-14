ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ
ວັນທີ 12 ມີນາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 146 ທີ່ຈັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Manama, ປະເທດ ບາເຣນ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານ IPU Duarte Pacheco ແລະ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານ IPU Duarte Pacheco, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ນັບແຕ່ເວລາກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ IPU ໃນປີ 1979, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ. ທ່ານ ເຈິ່ງແທັງເໝີນ ເນັ້ນໜັກເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີນີ້, ອີກເທື່ອໜຶ່ງຢັ້ງຢືນໄດ້ຄຳໝັ້ນສັນຍານີ້, ພ້ອມທັງກໍ່ຢັ້ງຢືນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກຂອງລຸ້ນໜຸ່ມໃນປະຈຸບັນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານ IPU Duarte Pacheco ຖືວ່າ: IPU ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນບັນດາຄຸ້ນຄ່າລວມກ່ຽວກັບໂລກທີ່ດີງາມກ່ວາ. ທ່ານ Duarte Pacheco ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະກອບແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ກໍ່ຄືກຽມພ້ອມຮັກສາບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນໃນ IPU ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລາວ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ລາວ; ຍາມໃດກໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດລາວຢ່າງແຮງ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີນີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຫວັງວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານໝູນວຽນສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ (AIPA) ໃນປີ 2024 ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.