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ຂ່າວສານ

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອົດສະຕາລີ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ, ວັນທີ 13 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຢູ່ສະຖານທູດບັນດາປະເທດທີ່ກ່າວມານັ້ນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງໄປອວຍພອນປີໃໝ່ສະຖານທູດກຳປູເຈຍ ປະຈຳອົດສະຕາລີ                                        (ພາບ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອົດສະຕາລີ)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມທີ່ສຸດ ມາຍັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ພ້ອມກັບໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຖ້ວນໜ້າ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຫວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ການສົມທົບລະຫວ່າງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທູດ 3 ປະເທດປະຈຳ ອົດສະຕາລີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຊຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງ ກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາມປະເທດຈະນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ດີງາມກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດປະຈຳອົດສະຕາລີ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ໃນຂອບເຂດຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ປະຈຳ Canberra.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ກັບ 100 ກ່ວາປະເທດ. ການທູດ ປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການ ຈາກ “ການເຂົ້າຮ່ວມ” ໄປສູ່ “ການເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ກຳນົດລະບຽບຫຼັກການລວມ”.
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