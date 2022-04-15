ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອົດສະຕາລີ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມທີ່ສຸດ ມາຍັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ ພ້ອມກັບໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຖ້ວນໜ້າ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຫວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ການສົມທົບລະຫວ່າງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທູດ 3 ປະເທດປະຈຳ ອົດສະຕາລີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຊຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັງ ກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາມປະເທດຈະນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ດີງາມກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດປະຈຳອົດສະຕາລີ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ໃນຂອບເຂດຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ປະຈຳ Canberra.