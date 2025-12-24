ຂ່າວສານ
ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ
ເມື່ອລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ສົ່ງເຖິງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ແລະ ຂໍຄຳເຫັນບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຮືອຫາປາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບເຮືອຫາປາທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຄື່ອນໄຫວ; ສ້າງ ແລະ ລົງບັນຊີລາຍຊື່ກ່ຳປັ່ນຫາປາທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນໃນຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ. ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ທົ່ວປະເທດບໍ່ພົບເຫັນກໍລະນີໃດລະເມີດເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ; ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂການລະເມີດ IUU ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳເພື່ອສ້າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ EC ກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ.