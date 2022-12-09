Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳ​ຫຼວດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ຢູ່ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ AMI Savannakhet ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ Ami Savannakhet, ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ AMI Renewables ກວ໋າງບິ່ງ ກັບ ລັດຖະບານ ລາວ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນໄລຍະທີ 1, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ AMI Renewables ກວ໋າງບິ່ງ ຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍກຳລັງແຮງການຜະລິດຄາດວ່າປະມານ 252 MW. ໃນອະນາຄົດ, ຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຍົກກຳລັງແຮງການຜະລິດຂອງໂຄງການຂຶ້ນເປັນ 1.215 MW.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ AMI Savannakhet ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ. ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ AMI Renewables ຫວັງວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ -ລາວ ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ສ້າງ​​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົ​ມ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ສ້າງ​​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົ​ມ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບັນຫາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ, ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top