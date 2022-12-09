ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດການພັດທະນາໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ ລາວ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ Ami Savannakhet, ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ AMI Renewables ກວ໋າງບິ່ງ ກັບ ລັດຖະບານ ລາວ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນໄລຍະທີ 1, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ AMI Renewables ກວ໋າງບິ່ງ ຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍກຳລັງແຮງການຜະລິດຄາດວ່າປະມານ 252 MW. ໃນອະນາຄົດ, ຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຍົກກຳລັງແຮງການຜະລິດຂອງໂຄງການຂຶ້ນເປັນ 1.215 MW.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ AMI Savannakhet ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ. ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ AMI Renewables ຫວັງວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ -ລາວ ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ.