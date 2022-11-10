ຂ່າວສານ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ກຳປູເຈຍ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພະຍານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Hun Sen, ທ່ານ ໂດ໊ຕຽນສີ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV) ແລະ ທ່ານ Khieu Kanharite ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ໄລຍະ 2022 – 2025. ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນລາຍການກະຈາຍສຽງມີຄວາມອຸດົມສູມບູນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຊ່ວຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງວ່ອງໄວທັນການກວ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລກປ່ຽນບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ; ຮ່ວມກັນຜະລິດບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ; ແລກປ່ຽນຄະນະປະຕິບັດງານ; ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກນິກກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ.