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ຂ່າວສານ

ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 22 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 14 ເມສາຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ: ຮ່າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ປີ 2024, ປັບປຸງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ປີ 2023, ແຜນການແບ່ງວຽກງານອົງການທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຮຽບຮຽງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການສຳຫຼວດກວດກາຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ.

ພ້ອມທັງ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2024, ພິຈາລະນາບບົດລາຍງານປະຕິບັດວຽກງານຫາຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2023, ພິຈາລະນາບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ ລະດົມ, ຄວບຄຸມແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ  19, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແພດຂັ້ນຮາກຖານ, ການແພດປ້ອງກັນ”, ພິຈາລະນາບົດລາຍງານສະຫຼຸບໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເອກະສານນິຕິກຳຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາຊົນເຜົ່າ, ກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທິມ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮອບ​ຄັດ​ເລືອກ​ທີ 2 ຂອງ​ການ​ແຂ່​ງ​ຂັນ Olympic Paris 2024

ທິມ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮອບ​ຄັດ​ເລືອກ​ທີ 2 ຂອງ​ການ​ແຂ່​ງ​ຂັນ Olympic Paris 2024

ດ້ວຍໝາກຜົນນີ້, ທິມຊາດບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກທີຂອງ ໃນການແຂ່ງຂັນ Olympic Paris 2024 ພາກພື້ນອາຊີ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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