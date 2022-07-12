ຂ່າວສານ
ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຕື່ມອີກ 569 ຄົນ
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ລວມທັງໝົດ 10.755.381 ຄົນ, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 12 ໃນ 227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນໂລກ ແລະ ມີ 9.771.021 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ.
ພາບປະກອບ: VOV
ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຕື່ມອີກ 569 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 6.157 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ລວມທັງໝົດ 10.755.381 ຄົນ, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 12 ໃນ 227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນໂລກ ແລະ ມີ 9.771.021 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)