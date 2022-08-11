ຂ່າວສານ
ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ຍົກລະດັບຄວາມສຳຄັນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕຸລາການ
ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສານສາມປະເທດ, ພິເສດແມ່ນສານບັນດາແຂວງຊາຍແດນຕີລາຄາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ບາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິທີ, ມາດຕະການເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ການນຳສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ, ສານສູງສຸດ ຂອງສາມປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສານບັນດາແຂວງຊາຍແດນຄັ້ງທີ 6, ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ສະເໜີເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບຂົງເຂດຕຸລາການ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສານສູງສຸດສາມປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບັດແຈ້ງການລວມຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ປີ 2018 ຮອດປັດຈຸບັນຂອງລະບົບ ສານ 3 ປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ສານບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນເວົ້າສະເພາະ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການຕ້ານ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ດ້ານຕຸລາການ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສານສາມປະເທດ, ພິເສດແມ່ນສານບັນດາແຂວງຊາຍແດນຕີລາຄາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ບາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິທີ, ມາດຕະການເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ກອງປະຊຸມກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສານສາມປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)