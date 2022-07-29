ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ startup ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຫວຽດນາມ ອາດຈະກາຍເປັນ “unicorn” startup ຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຍ້ອນມີການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາວິສາຫະກິດສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ແໜ້ນແກ່ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງສະດວກດີ.
(ພາບປະກອບ: @AFP)
“unicorn” ຫວຽດນາມ ອາດຈະເປັນ startup ຕໍ່ໄປໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງ “ລະບົບນິເວດ startup ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງ ຫວຽດນາມ” ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຫາກໍປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ອາດຈະກາຍເປັນ “unicorn” startup ຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຍ້ອນມີການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາວິສາຫະກິດສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ແໜ້ນແກ່ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງສະດວກດີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແມ່ນດຶງດູດປັນຍາຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະບວນວິວັດພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ຕັ້ງບັນດາບໍລິສັດ startup ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ບົດລາຍງານ “ລະບົບນິເວດ startup ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ” ຂອງ ທະນາຄານ ADB ໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງບັນດາບໍລິສັດ startup ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງຄັດສະເໜີຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງ ເລກທີ 844 ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ວິສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ 600 ແຫ່ງໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ອາດຈະມີວິສາຫະກິດ 100 ແຫ່ງ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 2.000 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 85,5 ລ້ານ USD).
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)