Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າຫວຽດນາມ ຈະມີການສົນທະນາໂດຍກົງກັບຊາວກະສິກອນໃນໄວໆນີ້

ວັນທີ 1 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຈະມີເວທີປາໄສລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແລະ ປະທານສະມາຄົມຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ - ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຊາວກະສິກອນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ‘‘ເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຕະຫຼາດ-ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ-ຊຸກຍູ້ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ”.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ເຫດການນອນຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ 2025, ມຸ່ງໄປສູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 95 ປີ (1930-2025).

ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າແລ້ວ, ເປັນປະທານຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ຫງວຽນ ຫົ່ງ ຢຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ເລືອງ ກວັກ ດວ່ານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ປະທານສະມາຄົມຊາວກະສິອນຫວຽດນາມ.

ກ່ອນຈຸດເວລາດຳເນີນເວທີປາໄສ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດການຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຊາວກະສິກອນ, ຮ່ວມມືກັບຕາແສງ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ບັນດາກຸ່ມບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນປະກອບມີ ການຫັນຜະລິດຕະພັນກະເສດໃນລະບົບສະໜອງເປັນການຄ້າ; ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດທ້ອງຖິ່ນ; ເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າດິຈິຕອນ; ການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ກ່ຽວກັບ ທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ໃນສານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top