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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງ ວັກຊິນ ຮອດປີ 2030

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວັກຊິນກັນພະຍາດຕິດແປດທີ່ບັງຄັບຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຊັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງ, ວັກຊິນໃຫ້ແກ່ການຊັກຢາບໍລິການ...
  ພາບປະກອບ  

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ຫາກໍ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການຮັບປະກັນການສະໜອງ ວັກຊິນ ໃຫ້ແກ່ການສັກຢາກັນພະຍາດຮອດປີ 2030. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວັກຊິນກັນພະຍາດຕິດແປດທີ່ບັງຄັບຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຊັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງ, ວັກຊິນໃຫ້ແກ່ການຊັກຢາບໍລິການ ແລະ ວັກຊິນ ນຳໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ. ຮອດປີ 2025, ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດວັກຊິນ 10 ປະເພດ; ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນຜະລິດວັກຊິນໄດ້ 3 ປະເພດ, ໃນນັ້ນມີວັກຊິນ 5in1 ແລະ ວັກຊິນປ້ອງກັນເປ້ຍລ່ອຍ ແລະ ປ້ອງກັນຕັບ B. ຮອດປີ 2030, ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂລໂລຊີຜະລິດວັກຊິນ 15 ປະເພດ; ຢ່າງໜ້ອຍສຸດຜະລິດວັກຊິນໃຫ້ໄດ້ 5 ປະເພດ; ບັນດາວັກຊິນຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຖານທຽບເທົ່າກັບມາດຖານສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຄັ້​ງ​ທີ 30: ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຫຼັງ​ໂຄວິດ - 19

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຄັ້​ງ​ທີ 30: ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຫຼັງ​ໂຄວິດ - 19

APPF ປີນີ້ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍປັບປຸງການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ສ້າງພາກພື້ນທີ່ຍືນຍົງກ່ວາອີກດ້ວຍການສຸມໃສ່ການຟື້ນຟູແບບດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງມະນຸດ.
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