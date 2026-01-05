Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້​ນ​ເດັ່​ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ພາຍຫຼັງ 5 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາບບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ (2021 – 2025), ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍສົ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ 1,03% ຕໍ່ປີ. ໃນນັ້ນ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຫຼຸດລົງສະເລ່ຍ 3,4% ຕໍ່ປີ, ລື່ນກາຍຄາດໝາຍວາງອອກແມ່ນ 3,2% ຕໍ່ປີ.
5 ປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10.500 ຮູບແບບ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ

5 ປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10.500 ຮູບແບບ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ດຶງດູດກວ່າ 205.000 ຄອບຄົວ, ຄອບ ຄົວໃກ້ທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວຫາກໍ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເຂົ້າຮ່ວມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາກິດຈະກຳໜູນຊ່ວຍການສຶກສາວິຊາອາຊີບ, ການສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເຮືອນຢູ່, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການອະນາໄມສະພາບແວດລ້ອມ ກໍປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ. ທ່ານ ຫງວຽນເລິມແທັ່ງ, ຮອງປະທານສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

        “ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງພັດທະນາຂອງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ກໍຄືເຂດຊົນນະບົດສຳລັບການພັດທະນາລວມຂອງທັງປະເທດ. ສະເພາະໂຄງການຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ກໍເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາກິດຈະກຳ, ກ່ຽວກັບການຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາອົງການວັດທະນະທຳ ລ້ວນແຕ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

