ຂ່າວສານ
ລະດັບຄວາມໄວໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2021 – 2025
5 ປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10.500 ຮູບແບບ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ດຶງດູດກວ່າ 205.000 ຄອບຄົວ, ຄອບ ຄົວໃກ້ທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວຫາກໍ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເຂົ້າຮ່ວມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາກິດຈະກຳໜູນຊ່ວຍການສຶກສາວິຊາອາຊີບ, ການສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເຮືອນຢູ່, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການອະນາໄມສະພາບແວດລ້ອມ ກໍປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ. ທ່ານ ຫງວຽນເລິມແທັ່ງ, ຮອງປະທານສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງພັດທະນາຂອງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ກໍຄືເຂດຊົນນະບົດສຳລັບການພັດທະນາລວມຂອງທັງປະເທດ. ສະເພາະໂຄງການຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ກໍເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາກິດຈະກຳ, ກ່ຽວກັບການຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາອົງການວັດທະນະທຳ ລ້ວນແຕ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ”.