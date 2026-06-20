ຂ່າວສານ
ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ
ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຄົບຮອບ 35 ປີ ຢູ່ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ແຕ່ວັນທີ 16 – 18 ມິຖຸນາ, ໄດ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ.
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລຮວ່າຍຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງກອງປະຊຸມ. ໃນນັ້ນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ດຳເນີນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງທີ່ຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຄືນໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ກໍຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ແທດຈິງ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊີ ກັບ ເອີຣົບ, logistics, ການຄ້າ ແລະ ກະສິກຳ…