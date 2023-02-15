ຂ່າວສານ
ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ບັນຫາຮີບດ່ວນຂອງປະເທດຊາດ
ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານ, ທ່ານ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 (5 – 9 ມັງກອນ) ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 3 (18 ມັງກອນ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຈິດໃຈຮີບເຮັ່ງ, ເຂັ້ມງວດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ບັນດາໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 1 ສະບັບ, ມະຕິ 3 ສະບັບ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນວຽກງານບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດ. ເມື່ອສະຫລຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າວຽກງານການກະກຽມ “ລວງໜ້າ” ບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ບັນດາອົງການຍື່ນສະເໜີ. ການສົມທົບນີ້ກໍ່ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການປະສານງານນັບແຕ່ຫົວທີ. ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງໂດຍໄວເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງຄ້າງຄາ, ບັນດາສິ່ງຕິດຂັດໃນຕໍ່ໜ້າ”.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນທາງພົນລະເຮືອນ ແລະ ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນ ທັນວາ 2022 ແລະ ເດືອນ ມັງກອນ 2023.