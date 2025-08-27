ຂ່າວສານ
ມີ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ, ຫາຍສາບສູນພາຍຫຼັງພາຍຸ Kajiki, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ, ຟື້ນຟູການຜະລິດໂດຍໄວ
ໄລ່ຮອດເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 26 ສິງຫາ, ລົງແຮງ ແລະ ຝົນຕົກພາຍຫຼັງພາຍຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 1 ຄົນຫາຍສາບສູນ. ມີເຮືອນຢູ່, ໂຮງຮຽນ 8.700 ຫຼັງ ເປເພ; ຕົ້ນໄມ້ເກືອບ 21.000 ຕົ້ນຖືກຫັກ, ລົ້ມ; ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຫຼາຍສາຍ, ກິດຈະກຳຊົນລະປະທານ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມຖືກເຊາະເຈືອນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Kajiki ແລະ ຝົນຕົກ, ນຳແກ່ງຖ້ວມໂດຍໄວ, ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ ແທັງຮວາ, ເງະອານ, ຮ່າຕິ້ງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພາຍຸ ຊີ້ນຳການເຂົ້າເຖິງບັນດາເຂດຍັງພວມຖືກຕັກແຍກຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ; ສຸມໃສ່ຊອກຫາບັນດາຜູ້ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນ; ປິນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບ; ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ຖືກເປເພຍ້ອນພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ່ຽມພ້ອມກຳລັງ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພາຫະນະ ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມຢ່າງທັນການ.