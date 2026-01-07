Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມີ​ວັດ​ຖຸເອ​ກະ​ສານ​ກ່​ວາ 800 ຢ່າງ ໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ວິ​ວັດ​ການ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າ 800 ຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຢ່າງ.
ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າໄຂງານວາງສະແດງ (ພາບ: quochoi.vn)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ(6/1/1946 - 6/1/2026), ວັນທີ 5 ມັງກອນ, ງານວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ວິວັດການ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ຮ່າໂນ້ຍ). ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າ 800 ຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຢ່າງ, ຄືວິວັດການປະຫວັດສາດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ວາດພາບເສັ້ນທາງ 80 ປີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ງານວາງສະແດງ ມີ 4 ຫົວຂໍ້: ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດປີ 1946 - ເຫດການສຳຄັນຍິ່ງໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດຫວຽດນາມ; ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ; ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - 80 ປີຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປິດງານ Festival ດອກໄມ້ - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດກ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2025

ປິດງານ Festival ດອກໄມ້ - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດກ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2025

ວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງທາບ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂງ ດົ່ງທາບ ໄດ້ຈັດພິທີປິດງານ Festival ດອກໄມ້ - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດກ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2025.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top