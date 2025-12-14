ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ແທນປະມານ 2000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ດ້ວຍຜູ້ແທນປະມານ 2.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ໄລ່ຮອດຈຸດເວລານີ້, ວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພວມຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ. ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າຈະເຊີດຊູ ນັກວິລະຊົນ 186 ຄົນ ແລະ ນັກຮົບແຂ່ງຂັນທົ່ວປະເທດ 100 ຄົນ. ໃນເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ກໍຈະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແນະນຳບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ພາຍຫຼັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ - ເພື່ອປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ເຂັ້ມແຂງ”.
ໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດຂອດກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ເນື້ອໃນບັນດາລາຍການຕ້ອງສົ່ງສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈິດໃຈຂອງການແຂ່ງຂັນໃນສະໄໝໃໝ່.