ຂ່າວສານ
ພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ
ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ເມສາ ການນຳນະຄອນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ຢູ່ອະນຸສາວະລີ ເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງຢູ່ ສວນສາທາລະນະ ປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ ຊົນຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ນະຄອນ ຖູດຶກ).
ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ກອນຕຸມ ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ດ້ວຍຈິດໃຈອ່ວາຍໜ້າເມື່ອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່. ຢູ່ສາລາ ເລືອງເຄ໊, ເມືອງທົ້ງເຍິດ, ນະຄອນກອນຕຸມ ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຮັກສາພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ແຕ່ປີ 1911 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ຟານເທ໊ງອກ, ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານງານສາລາ ເລືອງເຄ໊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຜ່ານພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກໄດ້ວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຂອງເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳເຊິ່ງປູຍາຕາຍານປະໄວ້ໃຫ້. ພ້ອມທັງ, ຜ່ານນັ້ນ ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ. ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມຕ້ອງພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານ, ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອນຳປະເທດຊາດພັດທະນາທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ.