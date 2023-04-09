ຂ່າວສານ
ພິຊິດຍອດພູເຂົາ Fansipan - ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ຍາກຈະຫຼົງລືມໄດ້ຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ
ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Paladej Pinprateep ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ ມີໂອກາດແວ່ຢາມ ຊາປາ ແລະ ສະຖານທີ່ທຳອິດທີ່ທ່ານຢາກຢ້ຽມຢາມທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນເຂດທ່ອງທ່ຽວ Sun World Fansipan Legend.
Sun World Fansipan Legend ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວນັບແຕ່ປີ 2016 ຢູ່ເທດສະບານ ຊາປາ, ແຂວງລາວກາຍ. ເຂດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ນຳເອົາການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມງາມທາງດ້ານທຳມະຊາດເຂດໄຕບັກ ມາໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍແມ່ນຄູ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບທ່ານ Paladej Pinprateep ໃນການເດີນທາງຄົ້ນຫາ ພູ Fansipan, ທ່ານ Banhan Bunkhet ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ທ່ານມາ ຊາປາ ແລະ ທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້,
ຊາປາ ຍັງດຶງດູດໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍບັນດາວັນບຸນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດປີຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວ Sun World Fansipan Legend, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງບັນດາກາລະໂອກາດໄດ້ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດພູສູງຢ່າງແທດຈິງທີ່ສຸດ, ດ້ວຍສຽງເປົ່າໃບໄມ້ທີ່ອ່ອນຊ້ອນ ແລະ ສີສັນທີ່ເຈີດຈ້າຂອງຜ້າພື້ນເມືອງ ຫຼື ກິ່ນຫອມຂອງເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆຂອງເຂດພູສູງ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະອົດໃຈໄວ້ໄດ້. ນີ້ກໍ່ແມ່ນແຫ່ງໜຶ່ງດຽວທີ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊົມຮ່ອມພູດອກກຸຫຼາບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແນວພັນດອກກຸຫຼາບທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຫາຍາກ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າມີແຕ່ມື້ໜຶ່ງທີ່ໄປຄົ້ນຫາພູ Fansipan, ຢ້ຽມຊົມບັນດາກິດຈະກຳວັດທະນະທຳທີ່ສັກສິດ ແລະ ຮັບຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ ແຕ່ບັນດາແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານນີ້ ກໍ່ຄືທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມຢູ່ແຫ່ງນີ້.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຫັນດີກັບແຜນນະໂຍບາຍກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານ ຊາປາ ກາຍເປັນທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ. ການວາງແຜນກຳນົດນີ້ຈະແມ່ນບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຂອງເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ຕະຫຼາດຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ພິເສດແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຍັງ ຊາປາ ກໍ່ຄືເຂດທ່ອງທ່ຽວ Sun World Fansipan Legend. ໂຄງການໄດ້ວາງສີລາລຶກໃນເດືອນມີນາ ປີ 2022 ແລະ ຄາດວ່າຈະນຳເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2026.