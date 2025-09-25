ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຖະແຫຼງການແຂງກະດ້າງຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ
ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ໃນບົດກ່າວປາໄສທໍາອິດຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ນັບແຕ່ເມື່ອກັບຄືນມາທຳນຽບຂາວໃນເດືອນມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຖະແຫຼງການແຂງກະດ້າງກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ນະໂຍບາຍອົບພະຍົບ ແລະ ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັບຮອງລັດ ປາແລັດສະຕິນ.
ທ່ານ Donald Trump ຖະແຫຼງວ່າ ອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໝູນໃຊ້ “ມາດຕະການພາສີອາກອນຢ່າງແຮງ” ແນໃສ່ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຖອຍອອກຈາກການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວໃນສາມປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາກັບ ຢູແກຼນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາມາດຕະການນີ້ ຈະມີປະສິດທິຜົນຖ້າບັນດາສຳພັນທະມິດເອີຣົບໝູນໃຊ້ພ້ອມກັບບັນດາມາດຕະການເຊິ່ງທ່ານສະເໜີ.