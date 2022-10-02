ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ: ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນພາລະກິດພັດທະນາປະເທດຊາດ
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສະມາຄົມທຸກຂັ້ນ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງກ່ວາ 12 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍສະມາຊິກກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນ, ທີ່ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນໜ້າຊົມເຊີຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນເຄີຍສັ່ງສອນວ່າ: “ຜູ້ອາຍຸສູງແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຂາດ, ແລະ ຂອງລັດ”, ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ພັກ ແລະ ລັດ ເຮົາຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຖືເປັນສຳຄັນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງໃນເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງສູນກາງສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມໃນປີນີ້ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄື “ຮ່ວມເດີນທາງໃນການເບິ່ງແຍງ ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຫວຽດນາມ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ, ປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອປະກອບສ່ວນກຳລັງເຫື່ອແຮງ, ພູມປັນຍາ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ປະເທດຊາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນຮັ່ງມີ ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.