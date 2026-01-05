ຂ່າວສານ
ປີ 2026, ຄາດວ່າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງແຮງງານປະມານ 112.000 ຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງພາຍໃນຄາດຄະເນວ່າ ປີ 2026 ຈະສົ່ງແຮງງານ ຫວຽດນາມ ປະມານ 112.000 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຕາມສັນຍາ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກແຮງງານພວມມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ຈາກ “ລວງກວ້າງ” ໄປສູ່ “ລວງເລິກ”, ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບດ້ານຈຳນວນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຕາມກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງພາຍໃນ) ແລ້ວ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເປີດໂອກາດເຮັດວຽກ, ວຽກງານການບຳລຸງກໍ່ສ້າງອາຊີບ, ທັກສະ, ສຶກສາກຳນົດທິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ແຮງງານກ່ອນອອກເມືອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການແກ່ນສານ. ກຳນົດທິດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານ ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບປົກກະຕິ, ເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼາດສາກົນ.
ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງແຮງງານກວ່າ 144.000 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ລື່ນກາຍ 11% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການວາງອອກ. ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດຮັບແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍກວ່າ 64.600 ຄົນ, ຖັດມາແມ່ນ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ດ້ວຍຈຳນວນແຮງງານກວ່າ 57.000 ຄົນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ກວ່າ 11.600 ຄົນ.