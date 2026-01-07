Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປິດງານ Festival ດອກໄມ້ - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດກ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2025

ວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງທາບ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂງ ດົ່ງທາບ ໄດ້ຈັດພິທີປິດງານ Festival ດອກໄມ້ - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ຊາແດກ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2025.
ຄະນະຈັດຕັ້ງງານ Festival ໄດ້ມອບລາງສັນການແຂ່ງຂັນ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປິດ, ທ່ານ ຮີ່ງມິນຕວັນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດົ່ງທາບ, ຕີລາຄາວ່າງານ Festival ຄັ້ງນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ເຖິງວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແຕ່ໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບັນລຸລະດັບສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຊາແດກ ແມ່ນສູນດອກໄມ້ປະດັບດີເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂອງທົ່ວປະເທດ.

ທີ່ພິທີປິດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງງານ Festival ໄດ້ມອບລາງວັນບັນດາການແຂ່ງຂັນ, ຄື: ແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍສາຖະນະການການເມືອງ, ສິລະປະປີ 2025, ການເສັງທາງອອນໄລຼ, ການສະໜັບສະໜູນງານ Festival - ຕົ້ນໄມ້ປະດັບຄັ້ງທີ 2 ປິ 2025…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ມີ​ວັດ​ຖຸເອ​ກະ​ສານ​ກ່​ວາ 800 ຢ່າງ ໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ວິ​ວັດ​ການ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ

ມີ​ວັດ​ຖຸເອ​ກະ​ສານ​ກ່​ວາ 800 ຢ່າງ ໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ "ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ວິ​ວັດ​ການ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ"

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າ 800 ຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຢ່າງ.
