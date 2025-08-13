ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເຊັນຕໍ່ກຳນົດເວລາໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ຈີນ ຕື່ມອີກ 90 ວັນ
ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັນລັດຖະດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕໍ່ກໍານົດເວລາໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ຈີນ ຕື່ມອີກ 90 ວັນ, ສະກັດກັ້ນສະພາບພາສີສິນຄ້າສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເມື່ອບັນດາບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍ ອາເມລິກາ ພວມກະກຽມສິນຄ້າຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຊື້ເຄື່ອງຂອງໃນຍາມທ້າຍປີ. ຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີ ໄດ້ໝົດຜົນສັກສິດໃນເວລາ 00 ໂມງ 01 ນາທີ ຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ ຕາມເວລາເຂດຕາເວັນອອກ ອາເມລິກາ (ກົງກັບ 11 ໂມງ 01 ນາທີ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ) ນັ້ນ ຈະໄດ້ຕໍ່ເວລາຮອດກາງເດືອນພະຈິກ, ໂດຍຮັກສາອັດຕາພາສີຄືປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 30% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ແລະ 10% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈີນ, ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາ 145% ແລະ 125% ຕາມລຳດັບ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກຮັກສາ “ສາຍພົວພັນທີ່ດີ” ກັບ ທ່ານ ສີຈີນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ “ຈະລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນ”. ບັນດານັກວິເຄາະຖືວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບວກກັບປະຕິກິລິຍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອາດຈະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ Trump ກັບທ່ານ ສີຈີນຜິງ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້.