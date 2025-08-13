Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຊັນ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໂຈະການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ ຈີນ ຕື່ມ​ອີກ 90 ວັນ

ຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີ ໄດ້ໝົດຜົນສັກສິດໃນເວລາ 00 ໂມງ 01 ນາທີ ຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ ຕາມເວລາເຂດຕາເວັນອອກ ອາເມລິກາ (ກົງກັບ 11 ໂມງ 01 ນາທີ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ) ນັ້ນ ຈະໄດ້ຕໍ່ເວລາຮອດກາງເດືອນພະຈິກ, ໂດຍຮັກສາອັດຕາພາສີຄືປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 30% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ແລະ 10% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈີນ, ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາ 145% ແລະ 125% ຕາມລຳດັບ.
ທ່າກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ແຂວງ ຈຽງຊູ, ຈີນ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານ  Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັນລັດຖະດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕໍ່ກໍານົດເວລາໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ຈີນ ຕື່ມອີກ 90 ວັນ, ສະກັດກັ້ນສະພາບພາສີສິນຄ້າສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເມື່ອບັນດາບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍ ອາເມລິກາ ພວມກະກຽມສິນຄ້າຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຊື້ເຄື່ອງຂອງໃນຍາມທ້າຍປີ. ຂໍ້ຕົກລົງໂຈະການຈັດວາງອັດຕາພາສີ ໄດ້ໝົດຜົນສັກສິດໃນເວລາ 00 ໂມງ 01 ນາທີ ຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ ຕາມເວລາເຂດຕາເວັນອອກ ອາເມລິກາ (ກົງກັບ 11 ໂມງ 01 ນາທີ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ) ນັ້ນ ຈະໄດ້ຕໍ່ເວລາຮອດກາງເດືອນພະຈິກ, ໂດຍຮັກສາອັດຕາພາສີຄືປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 30% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ແລະ 10% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈີນ, ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາ 145% ແລະ 125% ຕາມລຳດັບ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກຮັກສາ “ສາຍພົວພັນທີ່ດີ” ກັບ ທ່ານ ສີຈີນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ “ຈະລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນ”. ບັນດານັກວິເຄາະຖືວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບວກກັບປະຕິກິລິຍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອາດຈະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ Trump ກັບທ່ານ ສີຈີນຜິງ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ

ຮອດປີ 2030, ໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດຊາດ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ.
