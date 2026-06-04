Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລີ​ບັງ ຖະ​ແຫຼງ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ວັນ​ທີ 02 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລີ​ບັງ Joseph Aoun ຖະ​ແຫຼງວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ກອງ​ທັບ ລີ​ບັງ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແມ່ນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ໃນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ.
  ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ລີ​ບັງ ແລະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ​ ພົບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢູ່ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ວັນ 02/06/2026 (ພາບ: REUTERS/Elizabeth Frantz)  

ຮອບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ໂດຍ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເປັນ​ກາງ​ໄກ່ເກ່ຍ ລະ​ຫວ່າງ ລີ​ບັງ ແລະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 02 ມິ​ຖຸ​ນາ ຢູ່ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. ບັນ​ດາ​ຮອບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ເມື່ອ​ເດືອນ ເມ​ສາ 2026 ພາຍຫຼັງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ເຮັກ​ໂບ​ລາ ເກີດ​ຂຶ້ນ, ​ໂດຍສຸມ​ໃສ່​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ, ສ້າງ​ຕັ້ງ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ​ຍ​າວ​ນານ, ແກ້​ໄຂ​ການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ລັດ ລີ​ບັງ ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ.

ເຮັກ​ໂບ​ລາ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ລີ​ບັງ ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ກາງ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ທ່ານ Hussein Hajj Hassan ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ເຮັກ​ໂບ​ລາ ຖື​ວ່າ ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ່ຽນ​ແທນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແມ່ນ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຊົນ​ຊາດ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ​ລະ​ຫວ່າງບັນ​ດາ​ຝ່າຍ ລີ​ບັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ແທນ​ນັບ​ໝື່ນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ St. Petersburg ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ

ມີ​ຜູ້​ແທນ​ນັບ​ໝື່ນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ St. Petersburg ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ

ວັນ​ທີ 02 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ Yury Ushakov ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ມີ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ມານ 20.000 ທ່ານ ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 100 ປະ​ເທດ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ St. Petersburg 2026 (SPIEF 2026) ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 03 ຫາ​ວັນ​ທີ 06 ມິ​ຖຸ​ນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top