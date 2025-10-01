Báo Ảnh Việt Nam

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ເອີ​ລົບ ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ຊຸກ​ຍູ້ ຢູ​ແກຼນ ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອີ​ຢູ

ຢູແກຼນ ແລະ ໂມນໂດວາ ໄດ້ຮັບລະບຽບຂໍ້ກຳນົດສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ອີຢູ ແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022, ຊື່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ຖືກຖືວ່າ ມີລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການສະໜັບສະໜູນ ໃນສະພາບການເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ລັດເຊຍ.
ທ່ານ Antonio Costa ປະທານສະພາ ເອີລົບ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 29 ກັນຍາ, ຕາມໜັງສືພິມ The Politico ແລ້ວ, ທ່ານ Antonio Costa ປະທານສະພາ ເອີລົບ ໄດ້ສະເໜີຫັນວິວັດການປ່ອນບັດໃນ ອີຢູ ໃຫ້ເປັນງ່າຍດາຍ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ວິວັດການ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມອີຢູຂອງ ຢູແກຼນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຄັດຄ້ານຂອງ ຮູງກາຣີ. ທ່ານ Costa ພວມຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຜ່ອນຜັນລະບຽບການຮັບ ຢູແກຼນ ແລະ ໂມນໂດວາ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກ່ອນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຳຄັນຂອງ ອີຢູ ຢູ່ Copenhagen ປະເທດ ແດນມາກ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ນຳ​ພາ​ເດັດ​ຂາດ, ໂດຍ​ກົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ຕໍ່​ກອງ​ທັບ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ນຳ​ພາ​ເດັດ​ຂາດ, ໂດຍ​ກົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ຕໍ່​ກອງ​ທັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກກອງທັບຄັ້ງທີ 12 ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຢ່າງເປັນທາງການ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນພິເສດ ສຳລັບໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກອງທັບໃນສັງກາດໃໝ່.
