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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ ອາ​ໄລ​ຫາ ປະ​ທານ ​ໄກ​ສອນ ພົມ​ວິ​ຫານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ອາໄລຫາປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ວາງພວງມາລາ ອາໄລຫາ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມຈົດຈຳຂອງ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການນຳທີ່ໄດ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການຕັ້ງພື້ນຖານການສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກາຍເປັນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງທັງສອງຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ. ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປວາງພວມມາລາຢູ່ ອະນຸສາວາລີ ບັນດານັກຮົບມນິລະນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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