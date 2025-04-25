ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ວາງພວງມາລາ ອາໄລຫາ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 25/04/2025 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ອາໄລຫາປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ວາງພວງມາລາ ອາໄລຫາ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມຈົດຈຳຂອງ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການນຳທີ່ໄດ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການຕັ້ງພື້ນຖານການສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກາຍເປັນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງທັງສອງຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ. ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປວາງພວມມາລາຢູ່ ອະນຸສາວາລີ ບັນດານັກຮົບມນິລະນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)