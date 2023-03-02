ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ພົບປະພົນັກງານຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ຄວາມສຳຄັນໃນການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາຂອງຊາດ, ຂອງປະເທດ, ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ເຊິ່ງ ພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ກອງທັບຕ້ອງມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກໍຄື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງປະທານປະເທດຕ້ອງມານະພະຍາຍາມ, ຢືດໝັ້ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ. ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການນຳພັກ, ລັດ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ພ້ອມກັບການປະກອບສ່ວນ, ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງຂອງ ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ; ການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67 ໃນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ.