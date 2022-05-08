ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 6 ລ້ານຄົນ ມີ ໜັງສືຜ່ານແດນວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ມີປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປະມານ 6 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທາງເອເລັກໂຕນິກ.
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2,5 ລ້ານຄົນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້ 1 ອາທິດ. ລະຫັດ QR ຂອງ ໜັງສືຜ່ານແດນວັກຊິນດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດ 12 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຊັນຢັ້ງຢືນ. ເມື່ອລະຫັດໝົດກຳນົດ, ປະຊາຊົນ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ແລະ ຈະສ້າງລະຫັດໃໝ່ໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ແມ່ນມາດຕະການເຕັກນິກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງໜັງສືຜ່ານແດນວັກຊິນຂອງກັນກັບ 19 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ, ສ.ເກົາຫຼີ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)