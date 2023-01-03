ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນໃນໂລກຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ
ເຖິງວ່າອາກາດຈະໜາວແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກີດຂວາງກະແສຜູ້ຄົນທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼມາສູນການຄ້າ ແລະ ບ່ອນລະຫຼີ້ນບັນເທິງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່ 2023. ຢູ່ໂຮງລະຄອນ, ຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມີຄົນຫຼັ່ງໄຫຼມາຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ.
ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ປະຊາຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ພາກັນໄປວັດ, ໄປໂບດ ເພື່ອພາວະນາໃຫ້ປີໃໝ່ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ.
ສ່ວນຢູ່ ອາເມລິກາ ໃຕ້, ແຄມທະເລ Copacabana ຂອງ ບຣາຊີນ ຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄົນໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ ເພື່ອພາວະນາຂໍໃຫ້ເຈົ້າສະໝຸດ Laemanja ຈົ່ງປົກຄອງ ແລະ ປະທານບຸນພອນໄຊໃຫ້ທຸກໆຄົນ.
ໃນຮຸ່ງເຊົ້າມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແບນຊິກ ຍັງຮັກສາປະເພນີທີ່ໜ້າຈັບອົກຈັບໃຈ ນັ້ນຄື “ອວຍພອນສັດລ້ຽງ”.