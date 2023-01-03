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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ໂລກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຄຶກ​ຄື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ

ພາຍຫຼັງການນັບຖອຍຫຼັງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຈິດ ແລະ ການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ແສງສະຫວ່າງໄປທົ່ວທ້ອງຟ້ານັ້ນ, ປະຊາຊົນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼີ້ນບັນເທິງ ດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນໃນວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ 2023.
  ບັນຍາກາດຢູ່ ອາເມລິກາ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)  

ເຖິງວ່າອາກາດຈະໜາວແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກີດຂວາງກະແສຜູ້ຄົນທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼມາສູນການຄ້າ ແລະ ບ່ອນລະຫຼີ້ນບັນເທິງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່ 2023. ຢູ່ໂຮງລະຄອນ, ຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມີຄົນຫຼັ່ງໄຫຼມາຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ.

ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ປະຊາຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ພາກັນໄປວັດ, ໄປໂບດ ເພື່ອພາວະນາໃຫ້ປີໃໝ່ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ.

ສ່ວນຢູ່ ອາເມລິກາ ໃຕ້, ແຄມທະເລ Copacabana ຂອງ ບຣາຊີນ ຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄົນໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ ເພື່ອພາວະນາຂໍໃຫ້ເຈົ້າສະໝຸດ Laemanja ຈົ່ງປົກຄອງ ແລະ ປະທານບຸນພອນໄຊໃຫ້ທຸກໆຄົນ.

ໃນຮຸ່ງເຊົ້າມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແບນຊິກ ຍັງຮັກສາປະເພນີທີ່ໜ້າຈັບອົກຈັບໃຈ ນັ້ນຄື “ອວຍພອນສັດລ້ຽງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວກາຍ ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ດີຈາກການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່

ລາວກາຍ ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ດີຈາກການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່

ບໍລິສັດສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ຫວຽດຮຽວ, ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຳອິດເຮັດລະບຽບຜ່ານແດນສຳລັບໝາກກວ້ຍ 150 ໂຕນຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລາວກາຍ ໄປຍັງຕະຫຼາດແຂວງ ຢຸນນານ (ຈີນ).
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