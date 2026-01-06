Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະລິມານສິນຄ້າຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ

ສາຍໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂາຍຍ່ອຍໄປຕະຫຼາດ ອາຊຽນ.
ລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ - ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໃນປີ 2025, ບັນດາຂະບວນລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ເລີ່ມເດີນທາງຈາກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າ ຈວ້າງ, ແຂວງ ກວາງສີ, ຈີນ ໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກລວມທັງໝົດ 37.000 ຕູ້ຄອນແທນເນີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 86% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024, ສ້າງລະດັບສະຖິຕິສູງສຸດມາຮອດປະຈຸບັນ. ປະຈຸບັນ, ປະລິມານສິນຄ້າຂົນສົ່ງຜ່ານສາຍນີ້ໄດ້ກວມເອົາ 73% ຈຳນວນລົດໄຟສົ່ງເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ 86% ຍອດປະລິມານ container ສົ່ງອອກດ້ວຍທາງລົດໄຟມາຍັງ ຫວຽດນາມ. ນັບແຕ່ປີ 2025, ຂະແໜງລົດໄຟຂອງ ຈີນ ໄດ້ຍົກລະດັບບັນຈຸນຳໜັກຂອງລົດໄຟໃນສາຍ ເຜິງສຽງ (ກວາງສີ) - ດົ່ງດັງ (ຫວຽດນາມ) ຈາກ 1.000 ໂຕນຂຶ້ນເປັນ 1.300 ໂຕນ, ຜ່ານນັ້ນ ຊ່ວຍຍົກຜ່ານແດນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນລົດໄຟ ເຜິງສຽງ ຂຶ້ນຕື່ມ 30%.

 ສາຍໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂາຍຍ່ອຍໄປຕະຫຼາດ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

