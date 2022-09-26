Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງຊຸມສຸດຍອດ APEC ຢູ່ ໄທ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຢູ່ ບາງກອກ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden (ພາບ: The White House)  

ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ເວັບໄຊ Thai PBS (ຂອງໄທ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຢູ່ ບາງກອກ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະຖານທູດ ໄທ ປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຊາບວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຈະຈັດສົ່ງທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ຕາມໜ້າທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ດຳເນີນຢູ່ສູນສາກົນ Queen Sirikit ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາກກອກ. ຊະອຸດີ ອາຣະເບຍ ຈະເປັນປະເທດເຂດຕາເວັນອອກກາງທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ

ວັດຖຸບິນເຊິ່ງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຫາກໍ່ຍິງນັ້ນ ອາດຈະແມ່ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຕົກຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດຈຳເພາະ (EEZ) ຂອງ ຍີປຸ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top