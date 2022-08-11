Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10/8, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10/8, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນວຽງຈັນ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ

 ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງຄວາມພູມໃຈຕໍ່ເລື່ອງການນຳຂອງສອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ, ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ”; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ສອນພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ແລະ ອື່ນໆ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ນະຄອນຫຼວງ ຈະກາຍເປັນແບບຢ່າງເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດຮ່ຳຮຽນຕາມ.

    ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສະພາປະຊາຊົນສອງນະຄອນຫຼວງຈະແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຊ່ວຍບູລະນະໃຫ້ລະບົບອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບການເມືອງ, ລະບົບນິຕິບັນຍັດຂອງລາວເວົ້າລວມ. ໃນຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ, ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top