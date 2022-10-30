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ຂ່າວສານ

ປະກາດ ໂລໂກ້ແຫລ່ງທີ່ມາແຫ່ງຊາດ ຂອງຫວຽດນາມ

ໂລໂກ້ຮູບພາບນົກຮຸງໂດຍມີຕົວຫນັງສືວ່າ: "VIET NAM GI" ໃນພື້ນສີເຫລືອງ,ຂອບແດງເຂັ້ມແມ່ນສັນຍາລັກຂອງແຫລ່ງທີ່ມາແຫ່ງຊາດ ໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ຕຸລາ.
  ໂລໂກ້ ແຫ່ລງທີ່ມາ. (ພາບ: VGP/Hoàng Giang)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ປະກາດ ໂລໂກ້ ແຫ່ລງທີ່ມາແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ສົມທົບກັບອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາ ສ. ເກົາຫລີ (KIPO) ຈັດຕັ້ງຕາມຮູບການເຊິ່ງຫນ້າ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທາງໄກ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງສ້າງສຳເລັດ ໂລໂກ້ແຫລ່ງທີ່ມາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະຊ່ວຍນັກນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຮູ້ແຈ້ງຜະລິດຕະພັນມີລັກສະນະຕາງຫນ້າໃຫ້ ຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີແຫ່ລງທີ່ມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ COP 27, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ ແລະ G20

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ COP 27, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ ແລະ G20

ແຈ້ງການຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຍົກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ກອງປະຊຸມ COP 27 ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນກ່ຽວກັບເລື່ອງໂລກ ຕ້ອງພ້ອມກັນມີການກະທຳໃນທົດສະວັດທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນນີ້.
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