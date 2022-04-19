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ຂ່າວສານ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ “ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”

ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

    

ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ. (ພາບ: kontum.gov.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກອນຕູມ ໄດ້ຈັດການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແນະນຳລາຍການຂອງເວທີປາໄສ “ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ” ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕູມ.

        ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກອນຕູມ; ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ກະຕຸນການທ່ອງທ່ຽວ, ຍູ້ແຮງການດຶງດູກນັກທ່ອງທ່ຽວມາ ກອນຕູມ; ເຊັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ລົງທຶນ.

        ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກ່ອນຈັດເວທີປາໄສລວມມີ: ຈັດລາຍການ Famtrip ສຳຫຼວດ, ແນະນຳການລົງທຶນ, ສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ; ຈັດເຂດວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຂວງ… ການເຄື່ອນໄຫວພາຍຫຼັງເວທີປາໄສລວມມີ: ຈັດງານຕະຫຼາດນັດໂສມ ງອກລິງ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສະເພາະເມືອງ ຕູເມີຣົງ ປີ 2022…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບມີຄວາມເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
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