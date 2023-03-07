ຂ່າວສານ
ປະກາດຜູ້ດີເດັ່ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ 10 ຄົນປີ 2022
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາມອບລາງວັນໄດ້ປະກາດລາງວັນຜູ້ດີເດັ່ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ 10 ຄົນປີ 2022.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຜູ້ດີເດັ່ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ 10 ຄົນປີ 2022 ລວມມີ: ໂງກຸຍດັງ, ຫວໍ້ຮ່ວາງຫາຍ (ຂົງເຂດ ຮ່ຳຮຽນ); ສາດສະດາຈານ ເຈືອງແທັງຕຸງ (ຂົງເຂດ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ - ປະດິດຄິດສ້າງ); ຫງວຽນຍືແທັງ (ຂົງເຂດອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ); ຫງວຽນວັນທຽນຫວູ (ຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດ startup); ຮ້ອຍໂທ ເລຫາວ (ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ); ຮ້ອຍຕີ ທ່າວອາຄື (ຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ); ຮີນຍື (ຂົງເຂດກິລາກາຍຍະກຳ); ຫງວຽນທິງອັກຮ່າ (ຂົງເຂດວັດທະນະທຳສິລະປະ); ຮ້ອຍໂທ ເຢືອງຫາຍແອັງ (ຂົງເຂດເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ). ຄາດວ່າ, ພິທີຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜູ້ດີເດັ່ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ 10 ຄົນປີ 2022 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ ຈະມາເຖິງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ລາງວັນຜູ້ດີເດັ່ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງຂອງສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຮັບຮູ້, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 35 ປີ, ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ, ດີເລີດໃນ 10 ຂົງເຂດ.