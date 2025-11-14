ຂ່າວສານ
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G7 ອອກຖະແຫຼງຮ່ວມກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດຮ້ອນໃນໂລກ
ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມພາຍຫຼັງການປະຊຸມຢູ່ ເທດສະບານ Niagara-on-the-Lake, ປະເທດ ການາດາ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ຄື: ອັງກິດ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU).
ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G7 ເນັ້ນໜັກວ່າ “ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ”. ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G7 ກໍ່ກ່າວເຕືອນ ຈະເພີ່ມທະວີຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ ລັດເຊຍ ແລະ ໝູນໃຊ້ມາດຕະການສຳລັບບັນດາຝ່າຍທີ່ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ເຂດກາຊາ, G7 ກໍ່ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຕໍ່ແຜນການຂອງ ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການໂດຍດ່ວນກ່ຽວກັບການມອບສົ່ງຊາກສົບຂອງບັນດາຕົວປະກັນ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຂໍ້ຈຳກັດສຳລັບການໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າດິນແດນນີ້.