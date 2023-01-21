ຂ່າວສານ
ບັນດານັກຮຽນຮູ້ລັດເຊຍ ຍົກສູງຄຸນຄ່າຍຸດທະສາດຂອງ UNCLOS ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ
ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ສະຖາບັນຝ່າຍທິດຕາເວັນອອກວິທະຍາ, ຂຶ້ນກັບສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະເລ (UNCLOS) 40 ປີ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຂົ້ົ້ວໂລກເໜືອ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນຮັບຮອງເອົາ UNCLOS ແລະ ຜ່ານກອງປະຊຸມສົມທະນານີ້, ບັນດານັກຮຽນຮູ້ຈະຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງສາກົນ.
ຜ່ານບົດປະກອບຄຳເຫັນເກືອບ 10 ບົດ ໄດ້ສະເໜີ ແລະປຶກສາຫາລື ຢ່າງຟົດຟື້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS) ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນວິວັດການຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ໃຫ້ແກ່ບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ. ມີນັກບັນລະຍາຍຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນຂອງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກ້າວໄປເຖິງການເຊັນ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC). ບັນດານັກຮຽນຮູ້ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິທີການສຳຜັດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຢັ້ງຢືນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີແຕ່ອີງຕາມພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນຂອງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໂດຍສາກົນ ຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂການຍາດຍິງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ສຸດນີ້.