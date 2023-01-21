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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ລັດ​ເຊຍ ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ UNCLOS ໃນ​ບັນ​ຫາ​​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ບັນດານັກຮຽນຮູ້ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິທີການສຳຜັດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຢັ້ງຢືນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີແຕ່ອີງຕາມພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນຂອງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໂດຍສາກົນ ຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂການຍາດຍິງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ສຸດນີ້.
  ພາບປະກອບ: TTXVN   

ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ສະຖາບັນຝ່າຍທິດຕາເວັນອອກວິທະຍາ, ຂຶ້ນກັບສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະເລ (UNCLOS) 40 ປີ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຂົ້ົ້ວໂລກເໜືອ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນຮັບຮອງເອົາ UNCLOS ແລະ ຜ່ານກອງປະຊຸມສົມທະນານີ້, ບັນດານັກຮຽນຮູ້ຈະຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງສາກົນ.

ຜ່ານບົດປະກອບຄຳເຫັນເກືອບ 10 ບົດ ໄດ້ສະເໜີ ແລະປຶກສາຫາລື ຢ່າງຟົດຟື້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS) ແມ່ນເອກະສານຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນວິວັດການຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ໃຫ້ແກ່ບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ. ມີນັກບັນລະຍາຍຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນຂອງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກ້າວໄປເຖິງການເຊັນ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC). ບັນດານັກຮຽນຮູ້ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິທີການສຳຜັດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຢັ້ງຢືນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີແຕ່ອີງຕາມພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນຂອງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໂດຍສາກົນ ຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂການຍາດຍິງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ສຸດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຟ້າມກວາງ​ຫ້ຽວ ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ເຕັດ​ປີແມວ 2023 ໄປ​ຍັງ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຟ້າມກວາງ​ຫ້ຽວ ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ເຕັດ​ປີແມວ 2023 ໄປ​ຍັງ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນເຕັດປີແມວ 2023 ໄປຍັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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