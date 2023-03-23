ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນຂອງປະຊາຄົມອິດສະລາມ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 22 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະສ້າງສັນກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມອິດສະລາວນະຄອນ, ຄະນະບໍລິຫານ ໂບດ, ສະຖານທີ່ບູຊາ ແລະ ເຂດອິດສະລາມເນື່ອງໃນເດືອນ Ramadan ປີ 1444 ຕາມປະຕິທິນອິດສະລາມ ກົງກັບປີ 2023ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍາບາຍການເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງພັກ, ລັດ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງດີ, ຜ່ານນັ້ນລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາສາສະນິກະຊົນຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ອິດສະລາມໃນບໍລິເວນແຂວງ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສານະຄອນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳຄະນະພັກແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງບິ່ງທ້ວນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ,ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ສະພາ ນັກບວດ ອິດສະລາມ ແຂວງບິ່ງທ້ວນ ແລະ ບັນດານັກບວດ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບາງເມືອງໃນບໍລິເວນແຂວງ.