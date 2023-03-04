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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ພົບ​ປະ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20

ໃນການພົບປະທີ່ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Blinken ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດເຊຍ ຕ່າວປິ້ນການຕັດສິນຢຸດຕິການຮ່ວມມືຕາມສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍ START ສະບັບໃໝ່ ພ້ອມທັງເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ມອບອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ Paul Whelan
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 2 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໄດ້ ພົບປະຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G20. ນີ້ແມ່ນການພົບປະເຊິ່ງໜ້າທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດນັບແຕ່ເວລາ ລັດເຊຍເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2022.

ໃນການພົບປະທີ່ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Blinken ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດເຊຍ ຕ່າວປິ້ນການຕັດສິນຢຸດຕິການຮ່ວມມືຕາມສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍ START ສະບັບໃໝ່ ພ້ອມທັງເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ມອບອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ Paul Whelan. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອາເມລິກາຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບ ຂອງ ຢູແກຼນ ດ້ວຍການຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດນີ້. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະຕິເສດໃຫ້ຮູ້ຄຳຕອບຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Jaishankar ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຊີນກັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
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