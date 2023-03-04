ຂ່າວສານ
ບັນດາການພົບປະສຳຄັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G20
ວັນທີ 2 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໄດ້ ພົບປະຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G20. ນີ້ແມ່ນການພົບປະເຊິ່ງໜ້າທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດນັບແຕ່ເວລາ ລັດເຊຍເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2022.
ໃນການພົບປະທີ່ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Blinken ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດເຊຍ ຕ່າວປິ້ນການຕັດສິນຢຸດຕິການຮ່ວມມືຕາມສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍ START ສະບັບໃໝ່ ພ້ອມທັງເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ມອບອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ Paul Whelan. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອາເມລິກາຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບ ຂອງ ຢູແກຼນ ດ້ວຍການຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດນີ້. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະຕິເສດໃຫ້ຮູ້ຄຳຕອບຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Jaishankar ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຊີນກັງ.