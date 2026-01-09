ຂ່າວສານ
ບັນດາການນຳເອີລົບຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນສະໜັບສະໜູນແດນມາກ ໃນບັນຫາ Greenland
ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ບັນດາການນຳ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນຕໍ່ບັນຫາເກາະ Greenland ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າອະນາຄົດຂອງເຂດດິນແດນປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອໂດຍແດນມາກຄຸ້ມຄອງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນໂດຍຊາວ Greenland ແລະ ແດນມາກ.
ໃນບົດຄຳເຫັນສ້າງຂີດໝາຍອາຍຸການປະທານໝູນວຽນສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ໄຊປຣັດ, ທ່ານ Antonio Costa ປະທານສະພາເອີລົບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງກຸ່ມ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ມີຕໍ່ແດນມາກ ແລະ Greenland. ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ກໍ່ໄດ້ປະກາດວ່າທຸກບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ຂົ້ວໂລກເໜືອຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນຂອບເຂດ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ບັນດາປະເທດສຳພັນທະມິດພວມປະຕິບັດ.