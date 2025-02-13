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ຂ່າວສານ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍໃຫ້​ນັ​ບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດ ກຳປູເຈຍບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ປະທານສະພາສູງ, ປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ້ (ພາບ: Huỳnh Thảo/TTXVN)
ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົນເປັນ, ກຳປູເຈຍ ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບໃນໂອກາດມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ກຳປູເຈຍ, ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ປະທານສະພາສູງ, ປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວຽກງານສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບັນດາອົງການພັກ ແລະ ລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກະທັດລັດລົງ. ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ຖືວ່າເລື່ອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ມາກຳປູເຈຍປະຕິຍບັດໜ້າທີ່ໂດຍໄວ ພາຍຫຼັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນກ່ອນກັບເມືອປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ຈະມີອາຍຸການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດ ກຳປູເຈຍບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ໃນນັ້ນມີບົດບາດສຳຄັນຂອງທ່ານ Samdech Techo Hun Sen. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
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