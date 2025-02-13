ຂ່າວສານ ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ 13/02/2025 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດ ກຳປູເຈຍບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ. ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ປະທານສະພາສູງ, ປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ້ (ພາບ: Huỳnh Thảo/TTXVN)ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົນເປັນ, ກຳປູເຈຍ ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບໃນໂອກາດມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ກຳປູເຈຍ, ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ປະທານສະພາສູງ, ປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວຽກງານສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບັນດາອົງການພັກ ແລະ ລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກະທັດລັດລົງ. ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen, ຖືວ່າເລື່ອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ມາກຳປູເຈຍປະຕິຍບັດໜ້າທີ່ໂດຍໄວ ພາຍຫຼັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນກ່ອນກັບເມືອປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ຈະມີອາຍຸການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດ ກຳປູເຈຍບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ໃນນັ້ນມີບົດບາດສຳຄັນຂອງທ່ານ Samdech Techo Hun Sen. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)