ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ: ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ວ່າ: ເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຕ້ອງກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນການປະພຶດຂອງທຸກເຈົ້າກຳໃນສັງຄົມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ ຕ້ອງປ່ຽນແປ່ງໃໝ່ຮູບແບບໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍົກສູງບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນວ່າຈະກວດພົບ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງທັນການ, ຍຸຕິທຳ, ເຂັ້ມງວດ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເປີດເຜີຍ, ຈະແຈ້ງ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ໂດຍຕອບສະໜອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍການກະທຳລະອຽດ, ແທດຈິງ ຂອງຕົນ, ພວກເຮົາຈົ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ສາມາດຊຶມເລິກເຂົ້າໃນຈິດສຳນຶກ ແລະ ການກະທຳຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ມີສະຕິໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມສີວິໄລ, ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ, ຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດກາຍເປັນປະເທດຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.