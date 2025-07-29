ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຜົນສຳເລັດຂອງປີ APEC 2027 ປະກອບສ່ວນເຂົ້າສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ໃນໂລກ
ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2027 ລວມມີ 19 ສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນເນັ້ນໜັກວ່າເພື່ອຈັດຕັ້ງສຳເລັດ ປີ APEC 2027, ຫວຽດນາມກຳນົດປີ 2025 ແມ່ນປີເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານກະກຽມຢ່າງຮອບດ້ານ, ປີ 2026 ແມ່ນປີປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ປີ 2027 ແມ່ນປີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ APEC 2027 ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ໜ້າທີ່ການເມືອງການຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທີໜຶ່ງ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກ APEC. ທີສອງ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ທັງສືບທອດທັງປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ທີສາມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຈິດໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງລະຫວ່າງບັນດາອົງການ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳເລັດ, ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສະຖາປັດຕະຍາກຳ, ທິວທັດສິ່ງແວດລ້ອມ ສະອາດ - ສີຂຽວ - ງາມຕາ. ທີສີ່, ເສີມຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນສົມທົບຂອງບັນດາສະມາຊິກ APEC, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ. ທີຫ້າ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ APEC ເພື່ອມີປະສິດທິຜົນກ່ວາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຕາມແຕ່ລະວາລະປະຊຸມຂອງ APEC.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ປີ APEC 2027 ຈະປະຕິບັດສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນນຳການຮ່ວມມື APEC ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນໂລກ