ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອທະລຸວິວັດການພັດທະນາ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງກຳແໜ້ນສະພາບການຕົວຈິງ, ເຄົາລົບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ເລີ່ມຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ຖືພຶດຕິກຳຕົວຈິງເປັນໄມ້ວັດແທກ ເພື່ອສ້າງກົດໝາຍ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດຄືນເອກະສານນິຕິກຳ, ຄົ້ນພົບບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນ ຕ້ອງມີການດັດປັບ, ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອທະລຸວິວັດການພັດທະນາ.
ຄາດວ່າ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານ ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 18 ສະບັບ.