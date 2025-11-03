ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດເອກະຊົນພັດທະນາ
ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, 10 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ທົ່ວປະເທດມີວິສາຫະກິດເກືອບ 262.000 ແຫ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024 ດ້ວຍຍອດທຶນປະກອບຕື່ມໃສ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 5,1 ລ້ານຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 194 ຕື້ USD), ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 99% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການເງິນຄົ້ນຄວ້າ, ນຳໃຊ້ບັນຍາປະດິດ (AI), ປະກອບຕື່ມບັນດາດັດຊະນີເພື່ອວິເຄາະວິໄຈ, ຄາດຄະເນ, ຮັບໃຊ້ບັນດາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ, ຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 68. ບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດເຊັ່ນ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດໃນນັ້ນມີເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະໜາມບິນ, ທ່າກ່ຳປັ່ນ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ພວກເຮົາ, ທັງໝົດສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ມີກຳລັງແຮງລວມ”. ພວກເຮົາລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ. ເມື່ອປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດຈະມີຂໍ້ສະເໜີແນະ. ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ການແບ່ງປັນກັບວິສາຫະກິດ, ພ້ອມກັນຊົມໃຊ້ໝາກຜົນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ, ພ້ອມກັນມີຄວາມສຸກຄວາມມ່ວນຊື່ນ”.