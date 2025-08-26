ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຍູ້ແຮງວຽກງານສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ (28/8/1945 - 28/8/2025) ແລະ ກອງປະຊຸມແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ຂະແໜງຍຸຕິທຳ ຄັ້ງທີ VI, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງຍຸຕິທຳ ສຸມໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບອບລະບຽບການທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງໜູນ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ລະບອບລະບຽບຕ້ອງກ້າວເດີນກ່ອນ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການບຸກລະລຸພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງສຸດຂີດ, ທ່າໄດ້ປ່ຽບ, ກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຍູ້ແຮງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.
ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຂະແໜງຍຸຕິທຳສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ນຳໜ້າ. ນຳໜ້າໃນການຍູ້ແຮງປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສ້າງກົດໝາຍ. ນຳໜ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນການກຳນົດກົດໝາຍຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕົວຈິງ. ນຳໜ້າໃນການສຳຫຼວດກວດຫັນເປັນລະບົບ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ. ນຳໜ້າໃນການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງອຳນາດສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດກົດໝາຍ.ນຳໜ້າໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາກົດໝາຍ.