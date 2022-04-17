ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ນິງທ້ວນຄືນໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໃຫ້ຄຳຕັກເຕືອນວ່າ, ແຂວງ ນິງທ້ວນ ຄວນສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ; ປັບປຸງກົນຈັກອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ເຄົາລົບນັບຖືປະຊາຊົນ; ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານ, ຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ຍົກສູງການແຂ່ງຂັນ, ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງຄ້າງຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ; ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ຍ້ອນມີບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນໃນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດຊາດ.