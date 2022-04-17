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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ນິງທ້ວນຄືນໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16/4, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງນິງທ້ວນຄືນໃໝ່ (1/4/1992 – 1/4/2022), 47 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍແຂວງນິງຖ້ວນ ( 16 ເມສາ 1975 - 16 ເມສາ 2022) ແລະ ວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 - 30 ເມສາ 2022).
  ທ່ານ ຟ້າມມິງຈີ້ງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ  

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໃຫ້ຄຳຕັກເຕືອນວ່າ, ແຂວງ ນິງທ້ວນ ຄວນສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ; ປັບປຸງກົນຈັກອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ເຄົາລົບນັບຖືປະຊາຊົນ; ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານ, ຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ຍົກສູງການແຂ່ງຂັນ, ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງຄ້າງຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ; ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ຍ້ອນມີບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນໃນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດຊາດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Vladimir Makei ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບລາຣຸດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບທີ່ປີນີ້ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1992 – 2022).
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