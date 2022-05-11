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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ

ຄາດຄະເນວ່າ, ໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ອາເມລິກາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດອາຊຽນ - ອາເມລິກາ; ຈະພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳອາເມລິກາ, ບາງປະເທດອາຊຽນ; ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບການນຳສປຊ…
  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ   

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ຖ້ຽວບິນພິເສດນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນທະຫານ Andrews ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍໍຊິງຕັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ ແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ພຶດສະພາ. ອອກໄປຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະໜາມບິນມີທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper,  ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ.

            ຄາດຄະເນວ່າ, ໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ອາເມລິກາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດອາຊຽນ - ອາເມລິກາ; ຈະພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳອາເມລິກາ, ບາງປະເທດອາຊຽນ; ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບການນຳສປຊ…ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະມີການພົບປະໂອ້ລົມກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ

ນັບແຕ່ເມື່ອ ເກີດໂລກລະບາດ, ຫວຽດນາມ ມີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ລວມທັງໝົດ 10,6 ລ້ານ ຄົນ ; ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 43.058 ຄົນ
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