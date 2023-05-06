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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ JETRO ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາພາບພົດ...
  ທ່ານ Ishiguro Norihiko, ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ (JETRO) ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Ishiguro Norihiko, ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ (JETRO) ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ JETRO ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາພາບພົດ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດການຮ່ວມມື, ການໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.

        ສ່ວນທ່ານ Ishiguro Norihiko, ປະທານອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນນັ້ນ ມີບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງດຽວໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ເຊິ່ງ JETRO ມີຫ້ອງການຕາງໜ້າທັງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ  JETRO ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການກຸສົນອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ.
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